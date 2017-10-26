مزارع يطلق النار علي أبقاره خوفا من ذبحها في المجزر

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يقول هيربرت سيجيل، وهو مربي ماشية متخصص في مجال اللحوم العضوية، إنه كان يذبح ماشيته بشكل فردي وسط المراعي دون أن يعطيها أي مؤشر على الإطلاق بشأن المصير المحتوم الذي ينتظرها، وبالتالي كانت تلك الحيوانات تفارق الحياة دون أي تشعر بأدنى توتر.



ويعتبر سيجيل، الذي يعمل في مدينة "ميسن" التي تقع بإقليم ألجايو بولاية بافاريا الألمانية، من مربي الماشية القلائل في ألمانيا الذبن اختاروا بديلا عن المجازر التقليدية، ويقول إنه يفعل ذلك من أجل صالح الحيوانات.



ويتذكر سيجيل أنه كان في الماضي ينقل الأبقار إلى المجزر من أجل ذبحها، وهو ما كان يثير لديها شعورا بالتوتر البالغ.



ولكنه الآن يستخدم "صندوق ذبح متنقل"، وهو عربة معدنية تبدو عادية الشكل لا يزيد ثمنها عن عشرة آلاف يورو (12 ألف دولار)، كما يستعين بصياد يرافقه جزار وجراح بيطري يحمل شهادة موثقة بمزاولة المهنة.

ويوضح سيجيل قائلا: "نحن نتوجه بعربة الذبح إلى القطيع، ويقوم الصياد بإطلاق الرصاص على الحيوان في المخ مباشرة ببندقية مزودة بكاتم صوت، ولابد أن تكون الطلقة مصوبة بدقة بحيث تردي الحيوان قتيلا على الفور. وبالتالي، لا تلاحظ بقية الأبقار ما حدث ولا تصاب بأي توتر".

