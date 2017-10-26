صور .. التايلانديون يحتشدون لحضور مراسم حرق ملكهم الراحل

بانكوك (رويترز)

وسط قرع الطبول والتحية بطلقات المدفعية، بدأت تايلاند، اليوم الخميس، مراسم باذخة لإحراق جثمان الملك الراحل بوميبون أدولياديج.

واحتشد مئات الآلاف من المشيعين في شوارع بانكوك لمتابعة موكب الجنازة بينما كست الزهور المخملية الصفراء المباني الواقعة في مسارها عشية إحراق الجثمان.

واتشح المشيعون بالسواد وقضوا ليلتهم على حشيات بلاستيكية رقيقة على الأرصفة قرب القصر الكبير في العاصمة التايلاندية حتى يتسنى لهم تأمين موقع من أجل رؤية الموكب جيدًا.

وقال بيمسوباك سوتين (42 عاما)، الذي جاء من إقليم "نان" في شمال البلاد إلى بانكوك لحضور الجنازة، باكيا "هذا هو الوداع الأخير. أحبه وسأفتقده حقا. من الصعب وصف شعوري".

ونقل جثمان الملك الراحل، المسجى في القصر منذ رحيله قبل عام، إلى المنطقة المخصصة لإحراقه ليل الأربعاء.