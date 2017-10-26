«الثروة المتصورة» يحدد جنس الجنين

أبوظبي (الاتحاد)
وجدت دراسة حديثة أن مجرد التفكير البسيط في جنس المولود يمكن أن يؤثر في نوعه، وكشف باحثون من جامعة أستراليا الوطنية بمدينة كامبرا عن أن النساء اللاتي يتخيلن أنهن ثريات يزيد احتمال إنجابهن ولداً.
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وبحثت الدراسة، وفق موقع «The Sun»، مجموعة من خصائص الأمهات لمعرفة أي مؤشر دقيق على ما إذا كن سيلدن أولاداً أو بناتٍ، مثل تعليم الأم، وعمرها، ووزنها، ودخلها، ولكن المؤشر المؤثر الوحيد كان مقياساً يعرف باسم «الثروة المتصورة»، حيث وجد أن النساء اللاتي يعتبرن أنفسهن مزدهرات وثريات ينجبن ذكوراً.