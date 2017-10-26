شوق آل علي.. كفاءة وطنية في الاقتصاد

هناء الحمادي (أبوظبي)
شوق آل علي، إماراتية طموحة تعشق التحدي، لذا كان طبيعياً أن تنتقل لدراسة الماجستير في التجارة الدولية والأسواق الناشئة في جامعة أدنبرة باسكوتلندا، كما أنها حاصلة على شهادة اللغة الكورية من جامعة أيوه في العاصمة سيؤول، ومؤسس الموقع الإلكتروني «إماراتية في سيؤول»، الذي يبحث في تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية من خلال البحث في التاريخ والعادات الكورية باللغتين العربية والإنجليزية.
وبدأت شوق، العضو في برنامج القادة الشباب لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رحلتها في طلب العلم بعد حصولها على شهادة بكالوريوس العلوم في التمويل بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الشارقة، حيث تعلمت مبادئ الإدارة الاقتصادية والمالية. وتقول «تعلمت من خلال دراستي تحليل الإدارة المالية والاستثمارات والتنبؤ المالي والاقتصادي».
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وتضيف: «أحببت هذا المجال لاكتساب المعرفة من دراسة نظريات ومفاهيم التجارة الدولية مع التركيز على البحث في سبل تطوير الأسواق الناشئة، وتحليل التجارب الناجحة لأكبر الأسواق الناشئة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث يركز البرنامج الذي التحقت به على تحليل، وتعريف أبرز الأساسيات لتطوير الأسواق الناشئة وتقوية اقتصادها بتأهيل الطلبة كاستشاريين في هذا المجال»، موضحة «أود العودة بهذه الحصيلة العلمية للمساهمة في تعزيز وتطوير نهضة الاقتصاد في الدولة».
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وتتابع: «يشمل المجال تحليل الأسواق الناشئة التي شهدت نجاحاً باهراً خلال الأعوام السابقة فيبحث في التنمية الاقتصادية الصينية، ويتطرق إلى العوامل التي مكنت المؤسسات الكورية، وغيرها من مؤسسات الأسواق الناشئة من الوصول إلى مراحل متقدمة، ومنافسة مؤسسات الدول المتقدمة اقتصادياً كأميركا وبريطانيا».