شوق آل علي.. كفاءة وطنية في الاقتصاد

هناء الحمادي (أبوظبي)

شوق آل علي، إماراتية طموحة تعشق التحدي، لذا كان طبيعياً أن تنتقل لدراسة الماجستير في التجارة الدولية والأسواق الناشئة في جامعة أدنبرة باسكوتلندا، كما أنها حاصلة على شهادة اللغة الكورية من جامعة أيوه في العاصمة سيؤول، ومؤسس الموقع الإلكتروني «إماراتية في سيؤول»، الذي يبحث في تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية من خلال البحث في التاريخ والعادات الكورية باللغتين العربية والإنجليزية.

وبدأت شوق، العضو في برنامج القادة الشباب لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رحلتها في طلب العلم بعد حصولها على شهادة بكالوريوس العلوم في التمويل بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الشارقة، حيث تعلمت مبادئ الإدارة الاقتصادية والمالية. وتقول «تعلمت من خلال دراستي تحليل الإدارة المالية والاستثمارات والتنبؤ المالي والاقتصادي».

وعن سبب اختيارها هذا المجال، تقول: «اخترت أن أكمل مشواري العلمي في بيئة جديدة تدفعني إلى اكتشاف حضارات وثقافات مختلفة والتعرف إلى وجهات نظر من عقول مفكرة من حول العالم، فوقع اختياري على جامعة أدنبرة، كونها واحدة من أفضل الجامعات في العالم، فقد احتلت المركز التاسع عشر على مستوى العالم في عام 2017».

وتضيف: «أحببت هذا المجال لاكتساب المعرفة من دراسة نظريات ومفاهيم التجارة الدولية مع التركيز على البحث في سبل تطوير الأسواق الناشئة، وتحليل التجارب الناجحة لأكبر الأسواق الناشئة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث يركز البرنامج الذي التحقت به على تحليل، وتعريف أبرز الأساسيات لتطوير الأسواق الناشئة وتقوية اقتصادها بتأهيل الطلبة كاستشاريين في هذا المجال»، موضحة «أود العودة بهذه الحصيلة العلمية للمساهمة في تعزيز وتطوير نهضة الاقتصاد في الدولة».

وتؤكد شوق أن مجال التجارة الدولية من أهم المجالات التي تسهم في تطوير الاقتصاد. و«يتم ذلك من خلال إدارة الأعمال من منظور عالمي، حيث يتطرق إلى فهم الاختلافات في الأنظمة المالية والسياسة والثقافات واللغات وكيفية تأثيرها من خلال إعداد قادة ماليين ذوي معرفة في كيفية التعامل ومواجهة هذه التحديات. في حين يركز الجزء الآخر من المجال على الأسواق الناشئة التي تعد دولة الإمارات واحدة منها فيتم التطرق إلى طبيعة وأسباب النمو في هذه الدول ودراسة التحديات المستقبلية، وكيفية التغلب عليها لتمكين الاقتصاد من الوصول لمراحل متقدمة».

وتتابع: «يشمل المجال تحليل الأسواق الناشئة التي شهدت نجاحاً باهراً خلال الأعوام السابقة فيبحث في التنمية الاقتصادية الصينية، ويتطرق إلى العوامل التي مكنت المؤسسات الكورية، وغيرها من مؤسسات الأسواق الناشئة من الوصول إلى مراحل متقدمة، ومنافسة مؤسسات الدول المتقدمة اقتصادياً كأميركا وبريطانيا».