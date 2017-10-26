عبدالمغني من «أهل الكهف» إلى «أفراح إبليس»

محمد قناوي (القاهرة)







محمود عبدالمغني بين ستديوهات السينما والدراما التلفزيونية، حيث يصور فيلم «أهل الكهف» والجزء الثاني من مسلسل «أفراح ابليس».. ويقول: بدأت قبل أيام تصوير المشاهد الأولى في دوري في فيلم «أهل الكهف»، ويشارك في بطولة العمل ماجد المصري، روجينا، مي سليم، إبراهيم نصر، إيهاب فهمي، تأليف سامح سر الختم، ومن إخراج أمير شوقي، وتدور أحداثه في إطار شعبي يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالي.



وأضاف عبدالمغني: مشغول أيضاً خلال الفترة الحالية بتصوير دوري في الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس2» بطولة جمال سليمان، صابرين، منة فضالي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، تأليف مجدي صابر، إخراج أحمد خالد أمين، ويعد الجزء الجديد امتداداً للأحداث التي تم استعراضها في الجزء الأول، مع إضافة قصص جديدة، منها وجود بعض الخلايا النائمة لتنظيم داعش في الصعيد، ورصد كيف تكونت هناك، وغسيلها لمخ شباب الجنوب، وأساليبها في جذبهم وخداعهم، والعمل تدور أحداثه في 30 حلقة.

وعن ابتعاده عن البطولة المطلقة، قال عبدالمغني: لا تعنيني المسميات، فالمهم الدور الذي أجسده أن يكون هو البطل، وأبحث دائما عن كتابة جيدة وعندما أجد سيناريو محترما ويقدم شيئاً إيجابياً للناس أتمسك به، ولا أبالغ إذا قلت إنني مستعد للتنازل عن أجري في مقابل دور جيد مفيد ومساحة التمثيل فيه غنية، وبعد نجاح شخصية الضابط «حازم» في مسلسل «ظل الرئيس»، لا بد أن أحافظ على الثقة بيني وبين الجمهور وكل من يحبني.