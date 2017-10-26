«يوتيوب».. يهدد عرش التلفزيون ويقهر قراصنة الغناء

أصبحت قنوات «يوتيوب» هي الوسيلة الأهم بالنسبة للكثير من المطربين، خصوصاً بعد تراجع المبيعات، وهبوط أسهم سوق الكاسيت والسي دي بسبب قراصنة الغناء، فلغة الأرقام باتت هي الفيصل في نجاح الأغنية من عدمها، وذلك عن طريق نسب المشاهدة سواء عبر «يوتيوب» أو مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحقق انتشاراً أوسع وردود أفعال أكبر، ما دفع مجموعة كبيرة من المطربين إلى تأسيس قنوات رسمية خاصة بهم عبر «يوتيوب» لبث أعمالهم الغنائية الجديدة والقديمة.

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«يوتيوب» لم يعد مجرد موقع إلكتروني لمشاركة مقاطع الفيديو فقط، بل أصبح ساحة واسعة للتعبير عن الرأي والتعلم ومتابعة كافة أخبار العالم، وفي بعض الأحيان يصبح وسيلة للربح، كما أصبح عند بعض الناس وسيلة تغني عن التلفزيون ومواقع الأخبار العالمية، لدرجة أن القنوات الرسمية أصبحت تملك قنوات أخرى على الموقع ذاته بهدف عرض برامجها وإعلاناتها.

تواصل مباشر

ومع احتلال موقع «يوتيوب» مكانة مهمة لدى معظم نجوم الغناء، خصوصاً أنه أصبح بمثابة البديل الرسمي للقنوات الفضائية الغنائية، يقول الفنان فايز السعيد: أصبحت قنوات «يوتيوب» التي أطلقها الكثير من الفنانين في الفترة الأخيرة، ضرورة وبديلاً في الوقت نفسه عن توزيع الألبومات في الأسواق، التي يتم اختراقها من قبل قراصنة الغناء أو ما يسمون بقراصنة «الشبكة العنكبوتية»، لافتاً إلى أن هذا البديل حقق الانتشار لمطربين كانوا في بداياتهم الفنية، وفي الوقت نفسه أتاح الفرصة لكبار المطربين أن يتواصلوا عبر هذه القنوات التي تعد تواصلاً مباشراً مع الجمهور، وتعطي لهم أحدث الأعمال لنجوم الغناء بسهولة.