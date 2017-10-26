إنتاج 4 نسخ فقط من «Blue Train»



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت بنتلي رسمياً نسخة خاصة جديدة من موديل مولسان سبيد، وهذه النسخة الخاصة أطلقت عليها اسم Blue Train، تكريماً لذكرى البطل في فترة الثلاثينيات «وولف بارناتو»، الذي فاز بسباق لومانز 3 مرات وبوحي السيارة السباقية القديمة Speed Six. وقد تم تصميم المواصفات الخاصة لهذه السيارة من قبل فرع الإضافات الخاصة في بنتلي، مولينير. وتحمل السيارة بجانب جينات الماضي تصميم عصري حديث، بينما تبدو اللمسات الكلاسيكية ظاهرة في لوحة خشبية تظهر صورة السيارة الأصلية Speed Six على لوحة القيادة مع شبكة تهوية أمامية بوحي السيارة الكلاسيكية. وأعلنت بنتلي أنها ستنتج 4 نسخ فقط من هذه السيارة الخاصة بسبب صعوبة تنفيذ الأعمال اليدوية فيها، بينما سيتم تقديمها للسوق الأوروبي.