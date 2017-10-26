سيارات يابانية ذكية في «معرض طوكيو»

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «نيسان» عرض سيارتين اختباريتين جديدتين بمعرض طوكيو للسيارات، تم تصميمهما بشكل مخصص لتطوير النقل في المدينة، وهما سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة وسيارة التوصيل الكهربائية الاختبارية والمجهزة بثلاجة e-NV200.

وتتميز سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة بتقنيات وميزات مبتكرة، وستكون الإصدار الخامس لسيارات الإسعاف التي تقدمها «نيسان»، وتستند إلى تصميم السيارة «كارافان NV350» من نيسان الذي يوفر مستويات أعلى من الراحة للمريض وبيئة عمل أفضل للمسعفين والسائقين.

وستكشف الشركة أيضاً عن أحدث حلولها لمواجهة صعوبات عمليات التوصيل في المناطق الحضرية من خلال مركبة التوصيل الكهربائية الاختبارية المتطورة والمجهزة بثلاجة e-NV200. وتتميز المركبة الاختبارية الجديدة بصغر حجم الثلاجة الملحقة بها، ما يسهل عملية إيقافها في المناطق الحضرية، والتي غالباً ما تُمنع فيها شاحنات التوصيل الكبيرة من التوقف، كما أن المركبة مجهزة ببطارية إضافية في المساحة المخصصة للشحن لتشغيل وحدة التبريد، حيث يمكن لثلاجة نيسان الكهربائية تخزين الأطعمة المبردة.

وقال أشواني جوبتا، النائب الأول لرئيس وحدة المركبات التجارية الخفيفة لدى تحالف رينو-نيسان: «سيقدم الإصدار الخامس من سيارات الإسعاف من نيسان ميزات متطورة ستحدث فرقاً حقيقياً وملموساً في حياة الناس، حيث تحتوي سيارة الإسعاف الاختبارية الجديدة على معدات أساسية لإنقاذ حياة المريض والاستجابة لحالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق النائية».

وتشمل العناصر الفريدة الأخرى التي تتميز بها سيارة الإسعاف الجديدة، شاشة الرؤية الشاملة الذكية الرائدة على مستوى الصناعة من نيسان وتكنولوجيا الحد من انتشار الجراثيم، كما تحتوي على بطارية ليثيوم-أيون التي تشغّل المعدات الطبية لإنقاذ أرواح المرضى الذين يعيشون في مناطق نائية أو من هم بحاجة إلى مساعدة طارئة، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والحد من الضجيج الخارجي والداخلي.

وتعتزم نيسان طرح سيارة الإسعاف للبيع في اليابان العام المقبل، وتهدف إلى مضاعفة مبيعاتها السنوية من سيارات الإسعاف بالمقارنة مع الإصدار السابق، كما ستعرض خلال مشاركتها في المعرض السيارة «كارافان NV350» التي جرى إطلاقها في اليابان خلال الصيف، إضافة إلى أن أنظمة مكابح الطوارئ الذكية والتحكم الديناميكي بالمركبة ووظائف نظام التحكم في الجر ونظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات، والتي كانت متوافرة في بعض سيارات الدفع الرباعي، أصبحت الآن متوافرة بجميع طرازات «كارافان NV350»، مع دمج شاشة الرؤية الشاملة الذكية لأول مرة في هذه الفئة من السيارات في اليابان.