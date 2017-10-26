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بمزايا رياضية و‬قوة ‬400 ‬حصان

«آر إس 3 سبورت باك».. ترسم مستقبل السيارات الصغيرة

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تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

يحيى أبوسالم (دبي)

تمكنت الألمانية العريقة أودي، من خلال نسختها الجديدة &rlmRS‭ ‬3‭ ‬Sportback، ‬التي ‬تم ‬الكشف ‬عنها ‬مؤخراً ‬في ‬معرض ‬باريس ‬للسيارات، ‬من ‬رسم ‬معالم ‬وملامح ‬طريق ‬جديد ‬أكثر ‬تطوراً ‬وتميزاً ‬في ‬فئة ‬السيارات ‬الصغيرة ‬الحجم. ‬حيث ‬جاء ‬الطراز ‬الجديد ‬من ‬أودي، ‬بمحرك ‬TFSI ‬بسعة ‬2.5 ‬ليتر ‬مصنوع ‬من ‬الألمنيوم ‬بقوة ‬400 ‬حصان ‬وعزم ‬480 ‬نيوتن ‬متر، ‬مع ‬مسار ‬أعرض ‬بالمقارنة ‬مع ‬Audi A3 ‬وتصميم ‬رياضي ‬محسّن ‬ومتميّز.

محرك قوي

دخلت &rlmRS Sportback ‬بقوة ‬في ‬أغلب ‬معارض ‬السيارات ‬العالمية، ‬بمحركها ‬ذي ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬الأكثر ‬قوة ‬في ‬العالم، ‬والمزايا ‬الديناميكية ‬المذهلة ‬والاطلالة ‬الأكثر ‬حدّة، ‬حيث ‬تتيح ‬السيارة ‬تجربة ‬قيادة ‬مفعمة ‬بالقوة ‬والتشويق. ‬وينتج ‬المحرك ‬المزود ‬بتقنية ‬حقن ‬الوقود ‬المباشر ‬TFSI ‬وبسعة ‬2.5 ‬ليتر- ‬المتوافر ‬في ‬نمطي ‬الهيكل ‬في ‬سيارة ‬Audi RS‭ ‬3 ‬الجديدة ‬- ‬قوة ‬400 ‬حصان، ‬أي ‬أكثر ‬من ‬النموذج ‬السابق ‬بـ ‬33 ‬حصاناً. ‬وهذا ‬ما ‬يجعله ‬محرك ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬الأكثر ‬قوة ‬في ‬السوق ‬العالمية. ‬وتقدم ‬السيارة ‬عزم ‬480 ‬نيوتن ‬متر، ‬وفق ‬سرعات ‬دوران ‬المحرك ‬التي ‬تتراوح ‬بين ‬1700 ‬و5850 ‬دورة ‬في ‬الدقيقة ‬لتحقيق ‬قوة ‬رائعة ‬وأكثر ‬تميّزاً.

وينطلق نموذج السيارة الصغيرة الرياضية المحسّنة &rlmRS ‬من ‬السكون ‬إلى ‬سرعة ‬100 ‬كم/&rlmساعة ‬في ‬غضون ‬4.1 ‬ثانية ‬فقط. ‬وتبلغ ‬أقصى ‬سرعة ‬لها ‬250 ‬كم/&rlmساعة، ‬وعند ‬حاجة ‬السائق، ‬يمكن ‬أن ‬تعزز ‬أودي ‬السرعة ‬القصوى ‬المحدودة ‬إلكترونياً ‬إلى ‬280 ‬كم/&rlmساعة. ‬ويلعب ‬الصوت ‬الفريد ‬للمحرك ‬ذي ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬دوراً ‬مهماً ‬في ‬تعزيز ‬تجربة ‬القيادة ‬المفعمة ‬بالحماسة ‬والتشويق. ‬ويأتي ‬صوته ‬من ‬وجود ‬بديل ‬الاشتعال ‬بين ‬الأسطوانات ‬المتجاورة ‬مباشرة ‬والمتباعدة. ‬ويمكن ‬تعديل ‬الصوت ‬عبر ‬أودي ‬درايف ‬سيليكت.

ومع علبة ذراع التدوير المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، يعتبر المحرك ذي الأسطوانات الخمسة أخف بـ 26 كيلوجراماً بالمقارنة مع النموذج السابق. ويعتمد على الحقن المزدوج في أنبوب السحب المتشعّب وفي غرف الاحتراق، فضلاً عن نظام فالفيليفت من أودي للتحكم المتغير بصمامات العادم. ... المزيد
     
 

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