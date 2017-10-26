«آر إس 3 سبورت باك».. ترسم مستقبل السيارات الصغيرة

يحيى أبوسالم (دبي)

تمكنت الألمانية العريقة أودي، من خلال نسختها الجديدة &rlmRS‭ ‬3‭ ‬Sportback، ‬التي ‬تم ‬الكشف ‬عنها ‬مؤخراً ‬في ‬معرض ‬باريس ‬للسيارات، ‬من ‬رسم ‬معالم ‬وملامح ‬طريق ‬جديد ‬أكثر ‬تطوراً ‬وتميزاً ‬في ‬فئة ‬السيارات ‬الصغيرة ‬الحجم. ‬حيث ‬جاء ‬الطراز ‬الجديد ‬من ‬أودي، ‬بمحرك ‬TFSI ‬بسعة ‬2.5 ‬ليتر ‬مصنوع ‬من ‬الألمنيوم ‬بقوة ‬400 ‬حصان ‬وعزم ‬480 ‬نيوتن ‬متر، ‬مع ‬مسار ‬أعرض ‬بالمقارنة ‬مع ‬Audi A3 ‬وتصميم ‬رياضي ‬محسّن ‬ومتميّز.

محرك قوي

دخلت &rlmRS Sportback ‬بقوة ‬في ‬أغلب ‬معارض ‬السيارات ‬العالمية، ‬بمحركها ‬ذي ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬الأكثر ‬قوة ‬في ‬العالم، ‬والمزايا ‬الديناميكية ‬المذهلة ‬والاطلالة ‬الأكثر ‬حدّة، ‬حيث ‬تتيح ‬السيارة ‬تجربة ‬قيادة ‬مفعمة ‬بالقوة ‬والتشويق. ‬وينتج ‬المحرك ‬المزود ‬بتقنية ‬حقن ‬الوقود ‬المباشر ‬TFSI ‬وبسعة ‬2.5 ‬ليتر- ‬المتوافر ‬في ‬نمطي ‬الهيكل ‬في ‬سيارة ‬Audi RS‭ ‬3 ‬الجديدة ‬- ‬قوة ‬400 ‬حصان، ‬أي ‬أكثر ‬من ‬النموذج ‬السابق ‬بـ ‬33 ‬حصاناً. ‬وهذا ‬ما ‬يجعله ‬محرك ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬الأكثر ‬قوة ‬في ‬السوق ‬العالمية. ‬وتقدم ‬السيارة ‬عزم ‬480 ‬نيوتن ‬متر، ‬وفق ‬سرعات ‬دوران ‬المحرك ‬التي ‬تتراوح ‬بين ‬1700 ‬و5850 ‬دورة ‬في ‬الدقيقة ‬لتحقيق ‬قوة ‬رائعة ‬وأكثر ‬تميّزاً.

وينطلق نموذج السيارة الصغيرة الرياضية المحسّنة &rlmRS ‬من ‬السكون ‬إلى ‬سرعة ‬100 ‬كم/&rlmساعة ‬في ‬غضون ‬4.1 ‬ثانية ‬فقط. ‬وتبلغ ‬أقصى ‬سرعة ‬لها ‬250 ‬كم/&rlmساعة، ‬وعند ‬حاجة ‬السائق، ‬يمكن ‬أن ‬تعزز ‬أودي ‬السرعة ‬القصوى ‬المحدودة ‬إلكترونياً ‬إلى ‬280 ‬كم/&rlmساعة. ‬ويلعب ‬الصوت ‬الفريد ‬للمحرك ‬ذي ‬الأسطوانات ‬الخمسة ‬دوراً ‬مهماً ‬في ‬تعزيز ‬تجربة ‬القيادة ‬المفعمة ‬بالحماسة ‬والتشويق. ‬ويأتي ‬صوته ‬من ‬وجود ‬بديل ‬الاشتعال ‬بين ‬الأسطوانات ‬المتجاورة ‬مباشرة ‬والمتباعدة. ‬ويمكن ‬تعديل ‬الصوت ‬عبر ‬أودي ‬درايف ‬سيليكت.