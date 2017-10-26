«آر إس 3 سبورت باك».. ترسم مستقبل السيارات الصغيرة

يحيى أبوسالم (دبي)
تمكنت الألمانية العريقة أودي، من خلال نسختها الجديدة &rlmRS 3 Sportback، التي تم الكشف عنها مؤخراً في معرض باريس للسيارات، من رسم معالم وملامح طريق جديد أكثر تطوراً وتميزاً في فئة السيارات الصغيرة الحجم. حيث جاء الطراز الجديد من أودي، بمحرك TFSI بسعة 2.5 ليتر مصنوع من الألمنيوم بقوة 400 حصان وعزم 480 نيوتن متر، مع مسار أعرض بالمقارنة مع Audi A3 وتصميم رياضي محسّن ومتميّز.
محرك قوي
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وينطلق نموذج السيارة الصغيرة الرياضية المحسّنة &rlmRS من السكون إلى سرعة 100 كم/&rlmساعة في غضون 4.1 ثانية فقط. وتبلغ أقصى سرعة لها 250 كم/&rlmساعة، وعند حاجة السائق، يمكن أن تعزز أودي السرعة القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 280 كم/&rlmساعة. ويلعب الصوت الفريد للمحرك ذي الأسطوانات الخمسة دوراً مهماً في تعزيز تجربة القيادة المفعمة بالحماسة والتشويق. ويأتي صوته من وجود بديل الاشتعال بين الأسطوانات المتجاورة مباشرة والمتباعدة. ويمكن تعديل الصوت عبر أودي درايف سيليكت.
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