فراشات «وبستر» تحلق في فضاء الموضة

الشارقة (الاتحاد)

فراشات البريطانية صوفيا وبستر (Sophia Webster) لا تزال تحلق عالياً في فضاء الموضة، مقدمة موسماً بعد آخر تشكيلات مثيرة من الأحذية والصنادل النسائية التي تتسم بالجرأة، والأنوثة، والابتكار، مؤثرة باتجاهات الموضة العالمية، راسمة تصاميم وأفكاراً خلاقة من الكعوب العالية والمسطحة.

وفي المجموعة الخاصة بموضة خريف وشتاء 2017 - 2018، احتفظت وبستر بثيمة فراشاتها المرفرفة بأجنحة ملونة وبراقة، والتي اعتمدتها في المواسم السابقة بنجاح، مرتقية بها من تشكيلة لأخرى وبمختلف الخامات والمواد، بحيث تحولت عند المصممة إلى توقيع يميز تصاميمها المدهشة عن الآخرين، موظفة في تنفيذها عناصر جمالية غير اعتيادية من الاكسسوارات والستراس والمطرزات، مغلفة أسلوبها البديع بلمسات جذابة من الجلود والحراير والمخمليات، بحيث تزيّن قدمي من ترتديها بنمط مرح يشعرها بالخفة، والذي يميز نمط وبستر المبهج في صياغة الصنادل والأحذية، الحس الطفولي الذي تمتلكه، ونظرتها المرحة للأشياء، لتعكس عبر أفكارها ملامح من عشقها لعناصر الطبيعة، آخذة استشراقات تثري خيالها بعالم الفنون والألوان، مستوحية في كل تشكيلة سمات مختلفة من محيطها العام، لتنفذها وفق إطار عصري وأنثوي بامتياز، وكأنها ثورة على المدرسة الكلاسيكية والتقليدية في التصميم.

ومنذ بداياتها اعتبرت وبستر من المجددين في مجال صناعة الصنادل والأحذية حول العالم، وبات صدى علامتها التجارية يتردد في مختلف أسابيع الموضة والأزياء، مرتبطة بمبتكراتها الإبداعية وأفكارها الخلاقة في التصميم، معتمدة رؤى فنية جديدة وعصرية تنبض بالحياة.