قرد «الماندريل» يتأقـلم مــع بيئة الإمـارات

أبوظبي (الاتحاد)

قرد «الماندريل»، أكبر أنواع القرود في العالم، ولديه شهية كبيرة، حيث يتناول كماً ضخماً من الفاكهة والحبوب والمكسرات يومياً. ويتميز عن بقية أعضاء فصيلة القرود بألوانه المبهجة ولحيته الشقراء المميزة، فضلاً عن أسنانٍ كبيرة تساعده في الدفاع عن نفسه. بالإضافة إلى أذرع طويلةً تمكنه من جمع الفاكهة والتقاط الحشرات والزواحف.

وفي بادرة للحفاظ على الحيوانات المعرضة للانقراض، استقبلت حديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية بأبوظبي زوجاً من قرود «الماندريل»، الذي كان مقيماً في حديقة الحيوانات بإسبانيا. ورغم أن هذا النوع من القرود يستوطن الغابات الاستوائية، فإن «جونيجو» وزوجته تأقلما بشكلٍ جيد مع موطنه الجديد في حديقة الإمارات.

وقال الدكتور وليد شعبان، مدير العمليات في منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات، إن القرد الملقب «جونيجو» يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، ووجوده يشكل إضافةً نوعية لإمتاع زوار الحديقة والعاملين فيها. فهو يتميز بمهارة في التواصل مع الناس، ويتفاعل بمرحٍ مع الأطفال والكبار.

وذكر أن «قرد الماندريل، الذي يستوطن الغابات الاستوائية، يتصف بمهارات القيادة منذ الصغر، وهذا ما يحمله مسؤولية حمايةِ شريكته «دورا» البالغةِ من العمر تسع سنوات»، مشيراً إلى أن الحديقة تسعى من خلال استقدام القردين إلى زيادةَ الوعي لدى المجتمع بفصائل الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم. وأوضح أن قرود الماندريل تواجه خطر الانقراض نتيجة إزالة الغابات، وحملات الصيد المتواصلة.

ويستمد قرد الماندريل شهرته حول العالم من شخصية «رافيكي» الكرتونية في فيلم «ذا ليون كينج»، أو «الملك أسد». والذي حقق أرباحاً واسعة، ولاقى رواجاً كبيراً بين المشاهدين الصغار والكبار.