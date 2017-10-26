«الدغبوس» يتحمل ملوحة التربة وسخونة الطقس

أبوظبي (الاتحاد)

تتميز بيئة الإمارات بثراء نباتاتها، التي تتمتع بفوائد بيئية وطبية، وتضفي هذه النباتات لمسات جمالية على الطبيعة والحدائق، وتتواءم مع ظروف البيئة من حيث حرارة الجو وملوحة التربة وعدم الاستهلاك الكبير للماء، ومن هذه النباتات «الدغبوس»، أو «الخنصور».

وقال المهندس محمد العوضي، مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة ببلدية دبي، إن الخنصور من نباتات البيئة المحلية العصارية قليلة إلى متوسطة الانتشار، حيث تنمو على سفوح الجبال بالإمارات الشمالية والشرقية في مناطق خور فكان ومسافي ودبا وكلباء، وقليلاً ما يوجد بجبل حفيت، مشيراً إلى أن اسمه العلمي Caralluma arabica.

وذكر أنه تم توثيق بياناته وإدخاله لمشاتل بلدية دبي عام 2013، وتمت زراعته بالحديقة الصخرية بحديقة الخور، وقد أزهر صنف منه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015، وتتميز أزهاره بتكونها في مجموعات ذات لون أبيض، ويتكاثر نبات الخنصور «دغبوس» بالبذور والعقل.

وتتلخص استعمالات هذا النبات، وفق العوضي في أنه يصلح للزراعة في مشاريع البستنة والزراعة التجميلية، وهو ملائم جداً للزراعة في الحدائق الصخرية نظراً لطبيعة نموه ومظهره.

كما أن أغصانه الغضة صالحة للأكل، وهي مفيدة للكبد، فيما أن بذوره مدرة للبول، مشيراً إلى أن النبات يحتوي على مواد ذات قيمة في التصنيع مثل جليكوسيدات وفلافونيدات.

وقال إن مستخلص نبات الخنصور له تأثير مثبط على سرعة انقباض عضلة القلب، ويزيد معدل التنفس، ويمكن استخدام سيقانه على الحروق لتهدئة الألم، كما يمكن أن يضاف عصير أغصانه إلى الحليب ليستخدم كمقو عام يساعد في تسريع النقاهة من المرض، مشيراً إلى أن مستخلص هذا النبات يعد خافضاً للحرارة.