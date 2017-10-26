«مواقع التواصل».. مستشار إلكتروني في الديكور

أبوظبي (الاتحاد)

رغم أن الكثير من النساء لديهن ذوق في اختيار الديكور المنزلي، إلا أن كثيراً منهن يلجأن إلى متخصصين بعالم الديكور، لإضافة لمسات جمالية على تصميم بيوتهن، ما شجع مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي على دخول هذا المجال، ومساعدة المرأة أثناء اختيارها التصميمات المنزلية المناسبة.

وتتابع سميحة محمد جاسم حسابات عدة في مواقع التواصل لعدد من المصممات اللاتي يتميزن بالروح الشرقية في تصاميمهن مثل أسماء التركي، التي يتابعها على «إنستغرام» أكثر من مائتي ألف متابع، وتتحدث في صفحتها عن الديكور ومستجداته واعتمادها على التصاميم البسيطة، إلى جانب المصممة سديم العيسى، التي تتميز معظم تصاميمها باهتمامها بالألوان التي تبرز الديكور الذي يتصف بالهدوء.

وتحب سحر راشد «ربة منزل» أن يبدو منزلها أنيقاً، وهي تحسن اختيار التصميم الداخلي للمنزل، إلا أنها تلجأ كثيراً للمواقع المتخصصة بالديكور التي تمدها بالأفكار والمقترحات من حيث الألوان وتناسق قطع الأثاث، واختيار الإضاءة الداخلية، تقول «التصميم الداخلي هو فن معالجة الفراغ وأبعادها بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم على نحو جمالي، فالديكور بشكل عام هو انعكاس طبيعي لثقافة عالية تتجلى في الاهتمام بالذوق، ويأتي التصميم الأقرب لنفسي هو «الكلاسيكي»، الذي يكون مع لمسة تغيير في نوع القماش، أو في لون خشب الأثاث، ليحاكي الديكور العام للمنزل».

وتقول سلامة الظاهري، التي غالباً ما تجد في حسابات «إنستغرام» كل ما هو جديد في عالم الديكور والإضاءة، إن ذلك يساعدها في تنفيذ أفكار ولمسات جمالية لمنزلها من حين لآخر، موضحة «من خلال خبرتي واطلاعي على الكثير من المواقع والحسابات الإلكترونية كونت حصيلة أفكار متجددة في الديكور».

وتضيف أنها استفادت من تلك المواقع التي قدمت الكثير من النصائح لاختيار الأثاث، بالإضافة إلى معرفة أساسيات تصميم ديكور كل غرفة. وتضيف «مع بناء المنزل الجديد، تمكنت من وضع الكثير من اللمسات الجميلة لمنزلي بالاستعانة بمواقع التواصل».