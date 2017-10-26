عائشة البناي: المحاماة رسالة إنسانية

هناء الحمادي (دبي)

اختارت عائشة محمد البناي مهنة سامية مارسها معظم قادة وسياسيي العالم، وهي المدخل إلى الدبلوماسية، فهي محامية حققت حلمها بالوقوف في قاعات المحاكم أمام القضاة للدفاع عن المظلومين، وجلب الحقوق، حيث إن عائشة لم تتخل عن حلم الطفولة في أن تصبح محامية، مؤكدة أنها مهنة لها شروط ومبادئ لا تتعلق فقط بالشهادة الجامعية، بل تحتاج إلى صفات شخصية.

وارتداء ثوب المحاماة كان حلمها الأول، وهذا ما سعت لتحقيقه حين درست الشريعة والقانون وتخرجت بامتياز، وتابعت دراسة الماجستير في القانون الخاص، فضلاً عن أنها نالت المركز الثاني في مبادرات مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني عام 2014، وأنهت دورة المحامين بمعهد التدريب والدراسات القضائية بمعدل عال وضعها الأولى على الدفعة بدرجة امتياز.

وترى عائشة أن ثوب المحاماة يعني المسؤولية أمام ﷲ تعالى أولاً، ثم أمام من اختارها للدفاع عنه، فهو يعني لها رمزاً يذكر بالعدالة وإنصاف المظلومين.

ومنذ بدأت تخطط للمستقبل تمنت المجال القانوني خاصة مضمار المحاماة رغبة منها في المساهمة في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.