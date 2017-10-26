وثّق حكايات نادرة عن ماضي الأجداد عبدالله عبدالرحمن.. غواص في بحر التراث



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 أشرف جمعة (أبوظبي) رحلته مع توثيق التراث المحلي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتواصلت إلى الآن كمساهم في إبراز حقائق تراثية، شهدت على مسيرة الباحث الإماراتي عبدالله عبدالرحمن، وسطرت جهوداً بحثية ترصد حجم العطاء الواعي لتوثيق التراث الشفهي، فجاب الصحاري وصعد الجبال، واقتنص من أفواه الرواة الذين يتجاوز أعمار بعضهم 120 عاماً متنقلاً بين إمارات الدولة ليسطر ملحمة الموروث عبر صفحات مضيئة في كتبه التي وثّقها بجهد فردي راصداً تحولات المجتمع الإماراتي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في تشابهها مع الكثير من الماضي، فقد شملت رحلته التأليف الكتابي، وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية خدمة للتراث المحلي. ذاكرة شعبية يقول الباحث عبدالله عبدالرحمن: عملت منذ البداية على توثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الماضي، وهو ما تطلب مني الغوص في الذاكرة الشعبية والسفر في كثير من الأحيان إلى الأجواء التي تشكلت في حياة الآباء والأجداد، حيث البيئة الزراعة وبيئة البادية والبحر والانتقال إلى الواحات والصحراء بكل ما تحمل من مصاعب التغلب على مظاهر الطبيعة، وكذلك الحرف التي كانت تمثل مصدر الرزق في الماضي. تراث شفاهي ويؤكد أنه كان يعمل بجد ودأب في ملاحقة الرواة كبار السن والمعمرين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى وقتنا هذا، لجمع مادة وفيرة عن حياة الماضي، مبيناً أن التاريخ الشفاهي يجب أن يستثمر بصورة كبيرة حتى يكتمل مشروع توثيق التراث، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الباحثين الميدانيين الذين يملأهم الحماس لتوثيق التراث الشفاهي، إيماناً منهم بأن الماضي هو بوابة العبور للحاضر، وأنه من حق الأجيال الجديدة أن تضطلع على مهن وحرف تراثية قبل أن تندثر، فضلاً عن أسلوب الحياة الذي غلّف حياة الماضي، وأنه شخصياً كان يلتقي رواة تبدأ أعمارهم من 90 إلى 125 عاماً، وكان ينقل عنهم، خاصة الذين يمتلكون ذاكرة قوية، ويرى أنه كانت هناك صعوبات كثيرة في الوصول إلى المعمر الراوي الذي يمتلك ذاكرة متوقدة وحاضرة، ولديه قدرة على الحديث عن الحياة قديماً في بعض البيئات التي عاصرها، خصوصاً أن بحثه كان يشمل كل إمارات الدولة. ... المزيد