الفيلي.. أول مذيع تلفزيوني كويتي

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

مع اقتراب شهر نوفمبر الذي شهد وفاته في الخامس والعشرين منه عن عمر ناهز الثالثة والسبعين، حري بنا أن نتذكر شيئا من مآثر رضا عبدالله يوسف الفيلي في خدمة الإعلام المرئي في بلده الكويت ومنطقة الخليج عموما، وشيئاً من خصاله وصفاته الحميدة وسيرته الطيبة المحفورة في ذاكرة الإعلام والإعلاميين يوم كان هذا الإعلام أداة للتوحد وليست الفرقة.

اختطف الموت الإعلامي الكويتي رضا عبدالله يوسف الفيلي الشهير بـ«رضا الفيلي»، بعد صراع مع المرض، فغاب عن الساحة بجسده، لكنه لم يغب عنها بأعماله البرامجية التي تركها كنزاً من كنوز مكتبة الإذاعة والتلفزيون بدولة الكويت، وتراثاً يعبق بالأصالة وذكريات زمن بدايات البث التلفزيوني باللونين الأبيض والأسود.

شغف مبكر

شغف الفيلي بالعمل الإعلامي بدأ مبكراً من خلال الإذاعة المدرسية وصحف الحائط، فحينما كان طالبا بمدرسة الصديق عام 1955 تولى إدارة الإذاعة المدرسية، وصار يخط صحف الحائط، ويعمل مذيعاً في رحلات الكشافة أثناء عطلة الربيع إلى ساحل الفنيطيس، ما أكسبه خبرة ساعدته في الالتحاق بوزارة الإرشاد والأنباء بوظيفة مذيع في سبتمبر 1959 أي حينما كان عمره لم يتجاوز الثمانية عشر ربيعاً. وكان انضمامه إلى الإذاعة على يد المذيع الراحل حمد المؤمن الذي يبدو أنه آمن مبكراً بمواهب الفيلي الإذاعية.

وقتها كان الفيلي لا يزال على مقاعد الدراسة، فاضطر إلى أن يوزع وقته بين الإذاعة والمدرسة، فكان يذهب إلى الأولى ليلاً ويذهب إلى الثانية نهاراً. ووقتها أيضاً كانت إذاعة الكويت في بداياتها، فلم تكن مسؤوليات المذيع كبيرة بمعنى أنها لم تكن تتعدى تشغيل أسطوانات الأغاني الحجرية وتقديم فقرات الربط والأحاديث المباشرة على الهواء. غير أن هذا تغير تغيراً ملموساً في الفترة ما بين 1960 و1961، وهي الفترة التي شهدت انتقال مقر الإذاعة الكويتية من قصر نايف إلى مبنى الورشة العسكرية (مبنى مجمع وزارة الإعلام حالياً). وقد شمل التغير ساعات البث ونوعية البرامج والتوسع في البرامج الإخبارية والتعليقات وفقرات المنوعات، وبالتالي تضاعفت المسؤوليات والأعباء على الفيلي وعلى من زاملهم من الرعيل الإذاعي الأول من أمثال حمد المؤمن وحمد السعيدان وفاطمة حسين ونورية السداني.