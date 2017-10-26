مواهب واعدة بين أبناء الإمارات في «المهارات العالمية»

أحمد السعداوي (أبوظبي)
يثبت أبناء الإمارات يوماً بعد يوم، أنهم قادرون على العطاء والإبداع، وهذا ما كان عليه حالهم خلال مشاركتهم الواسعة في مسابقة المهارات العالمية، التي أقيمت في أبوظبي مؤخراً، وتنافس فيها شُبان مواطنون مع أقرانهم من العالم على إظهار ما لديهم من قدرات عالية في مجالات منها الصناعة والأمن الإلكتروني، عكست مستويات متميزة، ما يبشر بصعود نشء جديد مؤمن بالعلم وسيلة للتقدم.
صناعات مفيدة
يقول شاهين سيف المطوع (22 سنة)، طالب السنة النهائية بكلية الهندسة الميكانيكية في جامعة أبوظبي بوليتكنك، إنه يحلم بأن يسهم في إنشاء أول مصنع سيارات متكامل على أرض الدولة، ما يرفع راية الإمارات في مجال الصناعات الثقيلة، ويدعم اقتصادها.
وهو يسعى إلى تحقيق هذا الحلم، بالمشاركة في المسابقات العلمية، والتعرف إلى خبراء في مجالات مختلفة من دول أخرى ليستفيد منهم.
يذكر المطوع أنه يعمل على تنمية مهاراته بالتدريب ومساعدة الزملاء خلال المشاركة في المسابقات المتنوعة ومنها مسابقة المهارات العالمية، موضحاً أن مشاركته في هذا الحدث تأتي تتويجاً لاهتمامه بكل ما يتعلق بعلوم الهندسة الميكانيكية في حدود تخصصه، حيث شارك في فئة الميكاترونكس أو الكهروميكانيكية، لبناء خط تصنيع متكامل ومصغر، حيث سبق أن حصل على المركز الثاني في مسابقة مهارات الإمارات، ما أهله للانضمام إلى المهارات العالمية، وبعد أن انتهى منها قدم طلب المشاركة في مسابقة بالعلوم نفكر، وهي مسابقة علمية تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة من أبناء الدولة، وتشارك فيها فرق مؤلفة من مواهب شابة، حيث يقوم المشاركون بعرض أفكارهم العلمية المبتكرة، كما تركز المسابقة على تصميم ابتكارات علمية وتطويرها وبنائها، فضلاً عن تطبيق المهارات العلمية لحل المشاكل العملية. ... المزيد