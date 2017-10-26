مواهب واعدة بين أبناء الإمارات في «المهارات العالمية»

أحمد السعداوي (أبوظبي)

يثبت أبناء الإمارات يوماً بعد يوم، أنهم قادرون على العطاء والإبداع، وهذا ما كان عليه حالهم خلال مشاركتهم الواسعة في مسابقة المهارات العالمية، التي أقيمت في أبوظبي مؤخراً، وتنافس فيها شُبان مواطنون مع أقرانهم من العالم على إظهار ما لديهم من قدرات عالية في مجالات منها الصناعة والأمن الإلكتروني، عكست مستويات متميزة، ما يبشر بصعود نشء جديد مؤمن بالعلم وسيلة للتقدم.

صناعات مفيدة

يقول شاهين سيف المطوع (22 سنة)، طالب السنة النهائية بكلية الهندسة الميكانيكية في جامعة أبوظبي بوليتكنك، إنه يحلم بأن يسهم في إنشاء أول مصنع سيارات متكامل على أرض الدولة، ما يرفع راية الإمارات في مجال الصناعات الثقيلة، ويدعم اقتصادها.

وهو يسعى إلى تحقيق هذا الحلم، بالمشاركة في المسابقات العلمية، والتعرف إلى خبراء في مجالات مختلفة من دول أخرى ليستفيد منهم.