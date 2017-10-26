استفاد من تجربته كـ«أمين عام اتحاد المصورين العرب» بالصور.. سعيد جمعوه: الكاميرا «الفيلمية» تعزف لحن الطبيعة



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 أشرف جمعة (أبوظبي) عشقه للكاميرا الفيلمية دفعه للانطلاق في فضاء دبا الحصن، التي ولد وترعرع فيها، فالتقط صوراً للطبيعة الجبلية والبيئة البحرية، والمهن التراثية، حتى غدت الكاميرا نقطة انطلاقه لحصد نحو 20 جوائز وتكريمات محلية ودولية، إنه سعيد جمعوه، أمين عام اتحاد المصورين العرب ورئيس جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، الذي احترف فن التصوير الفوتوغرافي، واكتسب خبرة ودراية حول أسرار التقاط الصورة، خاصة وأنه لا يحب العبث باللقطة البكر واللعب على وتر التقنيات الحديثة في تجميلها، ما وضعه في مكانة مرموقة بين المصورين الإماراتيين خاصة، والعرب عامة، فهو يتمتع بمواهب حقيقية في مضمار الفن تجعله يخلص للكاميرا وللطبيعة الإماراتية والموروث الشعبي، الذي فجر طاقاته الإبداعية حتى باتت مشاريعه علامات مضيئة. مهارة اللقطة يقول جمعوه: «ارتباطي بالكاميرا الفيلمية متواصل، حيث أعيش معها تفاصيل مغايرة، فهي تمثل نقطة الانطلاق الأصيلة لي، فضلاً عن كونها صورة بلا رتوش، فالذي يمتلك مهارة التصوير بالكاميرا الفيلمية يستطيع أن يعبر إلى عالم فن التصوير الفوتوغرافي من أوسع أبوابه»، لافتاً إلى أنه رغم امتلاكه كاميرا رقمية حديثة، فإنه حين يلتقط صوراً بالكاميرا التقليدية يشعر بأنه يحافظ على روح الإبداع بداخله. ويتابع أنه «حين استلها من مكانها الأثير في البيت في بداياته انطلق في دهاليز دبا الحصن يصور الطبيعة الساحرة، فرسمت هذه الكاميرا طريقه نحو الفن وجعلته يدرك أن الصورة التي لا تخضع لتقنيات العصر هي الأنضج شرط أن يتوافر لها مهارة التقاط اللحظة». ... ... المزيد