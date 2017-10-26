اسكتلندا تحظر صفع الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)
أصبحت اسكتلندا أول جزء من المملكة المتحدة تحظر صفع الأطفال، بعدما أكد وزراء أنهم سيمررون مشروع القانون، الذي اقترحه عضو البرلمان عن الحزب الأخضر جون فيني.
|
وقالت الحكومة في بيان لها: «نعتقد أن العقوبة البدنية يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأطفال، يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى بعد التخلص من الألم البدني». وحظرت أكثر من 50 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك، صفع الأطفال.
|
غير أن معارضي مشروع القانون يجادلون بأنه سيجرم الآباء ويجعل صفعة بسيطة من أم محبة مثل ضرب الطفل بعنف.