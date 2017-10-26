اسكتلندا تحظر صفع الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت اسكتلندا أول جزء من المملكة المتحدة تحظر صفع الأطفال، بعدما أكد وزراء أنهم سيمررون مشروع القانون، الذي اقترحه عضو البرلمان عن الحزب الأخضر جون فيني.

ومن المنتظر أن يسقط التشريع الدفاع عن «الاعتداء المبرر»، الذي يسمح للوالدين باستخدام العقاب البدني لتوبيخ الطفل.

وقالت الحكومة في بيان لها: «نعتقد أن العقوبة البدنية يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأطفال، يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى بعد التخلص من الألم البدني». وحظرت أكثر من 50 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك، صفع الأطفال.

ووفق موقع «metro»، قال فيني: «نرحب بتأكيد الحكومة الاسكتلندية دعمها مشروع القانون؛ لأن هناك أدلة واضحة على أن استخدام العقاب البدني يضر صحة الأطفال ورفاهيتهم على المدى الطويل»، معتبراً أن منح الأطفال حماية متساوية ضد الاعتداء يبعث رسالة واضحة لنا جميعاً حول كيفية تعامل بعضنا مع بعض مع تدعيم جهود اسكتلندا للحد من العنف».

غير أن معارضي مشروع القانون يجادلون بأنه سيجرم الآباء ويجعل صفعة بسيطة من أم محبة مثل ضرب الطفل بعنف.