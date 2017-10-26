حُقن لكبح الشهية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن علماء أنهم توصلوا لحُقن يمكنها منع الشعور بالجوع، لاسيما للوجبات السريعة، فيما يعد نبأ سعيداً لمن يتبعون حمية غذائياً، ويكافحون في وجه شهية مفتوحة، ما يساعد في تخفيض الوزن، والتخلص من البدانة. واكتشف علماء بروتيناً يسمى «GDF15»، ينظم وزن الجسم طبيعياً، فبعد حقنه في فئران التجارب جعلهم يأكلون أقل ويفقدون وزناً.

وباءت محاولات عدة لاستخدامه كعلاج للسمنة بالفشل؛ لأن البروتين يتكسر سريعاً في الجسم من دون أي تأثير، حتى تمكن فريق من شركة الأدوية «أمجين»، مؤخراً، من إيجاد وسيلة لجعل البروتين يستمر فترة أطول في الجسم، بعدما أضافوه إليه جسماً مضاداً، ووفق موقع «the sun»، قال مؤلف الدراسة موريل فينيانت، إن الحقن الهجينة من البروتين لم تسبب أي آثار جانبية ضارة في القرود، ولكن سيتم إجراء مزيد من التجارب السريرية على البشر قبل طرحها.

وأضاف أن الحقن جعلت القرود البدينة تأكل أقل بنسبة 40 في المئة، وفقدت نسبة 10 في المئة من الدهون في الجسم على مدار ستة أسابيع، كما كانت أكثر تحملاً للجلوكوز، ما يعني أن خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني انخفض لديهم.