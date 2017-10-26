أفكار لاستثمار الوقت مع الأطفال

ترجمة: عزة يوسف

كشفت أم لثلاثة أطفال وسيدة أعمال ناجحة عن أن الأمومة لا تمثل عائقاً في طريق الوصول إلى الأهداف، إذا كانت الأم تدير وقتها بفاعلية.

في كتابها، الذي يحمل اسم «كن عاقلاً وتقدم في اللعبة»، حثت الكاتبة جنيفر كول الآباء والأمهات على عدم التخلي عن طموحاتهم لتركيز كل طاقاتهم على أطفالهم.

ورغم أن جنيفر لديها ثلاثة أبناء تحت سن الرابعة، فإنها تمكنت من إدارة شركة خاصة بها، ما يعني أنها اضطرت إلى أن تصبح محترفة في إدارة الوقت.

وقالت جنيفر: «يجب إعطاء الأولوية لتحقيق شيء واحد على الأقل كل يوم يقربك لأهدافك حتى لو كان شيئاً صغيراً»، موضحة أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي «الاستفادة القصوى من الوقت»، أي تحويل ساعات رعاية الطفل لفرصة للعمل على الأهداف والمشاريع.