الأندية تتوقف عن «رقص السامبا»!

منير رحومة (دبي)

منذ أن عاشت كرة الإمارات، العهد الذهبي مع البرازيلي زاجالو، صاحب إنجاز قيادة المنتخب الأول للوصول إلى كأس العالم «إيطاليا 1990»، ونجاحات كارلوس ألبرتو، توالت الأسماء البرازيلية على قيادة أنديتنا، وأسهمت بقدر كبير في تطور اللعبة على مر السنوات الماضية.

وظلت المدرسة البرازيلية الخيار الأول للأندية، سواء أيام «الهواية»، أو في زمن الاحتراف، بفضل سهولة الانسجام والتأقلم مع أجواء كرة الإمارات، وتحولت ملاعبنا إلى عامل جذب للعديد من الأسماء المشهورة، صاحبة التجربة والخبرة العالمية، أو الوجوه الجديدة التي برزت وتألقت ونالت شهرة واسعة على مستوى منطقة الخليج، وانطلقت من دورينا إلى بطولات أخرى.

وخلال السنوات العشر لتطبيق الاحتراف في كرة الإمارات، تواجد 32 مدرباً برازيلياً على رأس الأجهزة الفنية للأندية، حيث تعامل 14 نادياً شاركت في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 - 2009، مقابل عدم تعاقد ثلاثة أندية فقط مع المدرب البرازيلي، وهي الأهلي الذي يتعامل مع المدرسة الأوربية منذ عشرة مواسم، بالإضافة إلى حتا والفجيرة خلال المواسم التي تواجدت بدوري المحترفين.

وعلى عكس السنوات الأولى للاحتراف، شهدت المواسم الأخيرة، تغييراً واضحاً في توجه الأندية للتعاقد مع المدربين، حيث تراجع حضور البرازيليين بصورة كبيرة، لدرجة أن قطار الدوري في الموسم الماضي، انطلق في غياب تام للمدرسة البرازيلية، قبل أن ينضم باولو كاميلي إلى دبا الفجيرة في منتصف الموسم، وخلال الموسم الحالي يستمر عزوف الأندية عن التعاقد مع المدربين البرازيليين، حيث يواصل كاميلي مع فريقه ممثلاً وحيداً للأجهزة الفنية لـ «كرة السامبا».