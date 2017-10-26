محمد بن زايد: السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية والمشاريع الجبارة



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية، قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي. وأكد سموه في تغريدات على «تويتر» أن « السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، والمشاريع الجبارة التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة». جاء ذلك بمناسبة إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء مشروع «نيوم».