رعاية خاصة للحيوانات المتقدمة في السن

سنغافورة (أ ف ب)
يستلقي الفهد «كيما» بحديقة سنغافورة للحيوانات، مخدراً على طاولة العمليات الجراحية فيما تؤخذ منه عينات من الدم، وهو موصول إلى جهاز مراقبة ويعالج من آثار التقدم في السن.. فالحيوانات في الدول المتطورة تشيخ كما هي حال البشر.
وقد شارف الفهد «كيما» البالغ 11 عاماً على سنوات عمره الأخيرة، فهذه الحيوانات تعيش من 10 إلى 15 سنة في الأسر، في مقابل ست سنوات تقريباً في البرية.
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ويوضح «في حال طال عمر حيوان فمن المرجح أن يعاني في ظل بيئة غير مناسبة بسبب نقص في المؤهلات والمعارف». وتعتبر حديقة الحيوانات في سنغافورة من بين المؤسسات القليلة التي تحاول معالجة هذه المشكلة، فقد اعتمدت برنامجا للحيوانات المتقدمة بالسن تحصل في إطاره هذه الحيوانات على حماية خاصة وزيارات منتظمة للطبيب البيطري مع تمارين مفصلة بحسب حاجاتها.
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وتعد سنغافورة أفضل من يهتم بالحيوانات المتقدمة في السن في آسيا على حد قول لويس نغ مؤسس «ايكرز»، الجمعية المحلية المدافعة عن رفاه الحيوانات.