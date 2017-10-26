دراسة: حياة الزوجين مع «الأبوين» تقلل معدلات الإنجاب

فيينا (د ب أ)

ذهب باحثون من النمسا إلى أن النساء ينجبن عدداً أقل من الأطفال إذا كانت أمهاتهن أو أمهات أزواجهن يعشن معهن في المسكن نفسه.

وقال الباحثون، إنهم استندوا في دراستهم إلى بيانات من دول نامية. ولم يكشف الباحثون تحت إشراف مارتن فيدر من جامعة فيينا، عما إذا كانت الجدات السبب المباشر لضآلة عدد الأطفال. وقال الباحثون، إنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج والزوجة ارتفع احتمال وجود جدة معهما في المسكن نفسه. كما يتزايد هذا الاحتمال أيضاً إذا كانت الزوجة عاملة.

ولكن هناك أيضاً دراسات أدت إلى نتيجة مغايرة لنتيجة هذه الدراسة حين حلل فيدر وزميلتان له بجامعة فيينا بيانات 5ر2 مليون امرأة متزوجة من 14 دولة. ونشرت الدراسة أمس الأربعاء في مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس». وخلصت الدراسة إلى أن معظم النساء يعشن مع زوج وأولاد فقط في المسكن نفسه، حيث إن نسبة النساء اللاتي يعشن مع أزواجهن وأولادهن من دون جدة بلغت 67ر57 % من الأزواج مقارنة بـ 11ر97 % في الولايات المتحدة. وتبين للباحثين أن متوسط عدد الأطفال يقل في جميع البلدان التي تعيش فيها جدة في المسكن نفسه. ولكن عدد الأطفال يكون هو الأقل على الإطلاق عندما تعيش المرأة مع أمها في بيت واحد فيه زوجها، وليس مع أم زوجها باستثناء البرازيل وزامبيا فقط، حيث يحدث العكس.