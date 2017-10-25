«ضمان» توقف طباعة بطاقات التأمين الصحي لمشتركي «ثقة»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن إيقاف طباعة بطاقات التأمين الصحي لمشتركي «ثقة» بشكل تدريجي، اعتباراً من نوفمبر المقبل، لتكون بطاقة الهوية الوثيقة الوحيدة التي تؤهلهم للحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى مزودي الخدمات الطبية ضمن شبكتها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتخذ «ضمان» خلاله الاستعدادات النهائية لإيقاف طباعة بطاقات التأمين الصحي لجميع مشتركيها كخطوة لاحقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت «ضمان» إلى نجاحها بتسجيل أكثر من مليوني معاملة في 2017 باستخدام بطاقة الهوية، من خلال شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدين لديها.

واعتبرت «ضمان» أن هذه النتائج ثمرة للجهود التي بذلتها منذ الإعلان عن المبادرة لأول مرة في عام 2015، وأطلقتها بشكل رسمي في أبريل 2017 بعد انقضاء الفترة التجريبية، للتأكد من جاهزية الأنظمة نحو التحول بالكامل إلى بطاقة «الهوية».