إيــران تجــــري تجــربة صاروخية «فاشلة»

طهران، واشنطن (وكالات)

أجرت إيران أول تجربة «فاشلة» لصاروخ باليستي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في انتهاك آخر صارخ لقرار الأمم المتحدة، حسبما أكد مسؤولون أميركيون. وأجريت التجربة أمس الأول في موقع تجارب معروف خارج منطقة «سامان»، على بعد 140 ميلاً شرق طهران. وأكد المسؤولون أن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم «خرمشهر» متوسط المدى، انفجر على بعد 600 ميل، في تجربة فاشلة. ويحظر قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي تم تمريره، بعد أيام من توقيع الاتفاق النووي الإيراني، على طهران إجراء هذه التجارب، غير أن هذه التجربة هي الثانية على الأقل التي تجريها إيران منذ يوليو الماضي.

وقال مسؤول أميركي أمس، إن إيران اختبرت صاروخاً متوسط المدى أمس الأول انفجر على مسافة 630 ميلاً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التجربة الصاروخية أجريت في موقع قرب سيمنان.