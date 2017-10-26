وصول طائرة «المساعدات الطبية» لتوفير الرعاية الصحية لمصابي التفجير الإرهابي في مقديشو

مقديشو (وام)

وصلت طائرة المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى الصومال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير الرعاية الطبية للشعب الصومالي.

وكان في استقبال الطائرة - التي وصلت الاثنين الماضي إلى مطار مقديشو - معالي حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي، ومحمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال. وكانت الطائرة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين، ودعم قدرات المستشفيات الصومالية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأعداد الكبيرة من مصابي التفجير الإرهابي، الذي وقع مؤخراً في مقديشو، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والضحايا من الأبرياء المدنيين.

وقدم رئيس الوزراء الصومالي شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر للصومال، وهذه المساعدة الطبية والأدوية، مثمناً مبادرتها بالتكفل بعلاج 100 من مصابي تفجير مقديشو، ونقل الحالات الخطرة لتلقي العلاج اللازم في الخارج، مشيداً بجهود الفريق الطبي الإماراتي في مقديشو لإسعاف الجرحى وعلاجهم في مستشفى الشيخ زايد.

من جانبه قدم سفير الدولة شكره وتقديره لمعالي رئيس الوزراء الصومالي على وجوده لاستقبال المساعدات الطبية ، مثمناً جهود معاليه في توطيد العلاقات بين البلدين، وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني للصومال عقب حادث التفجير الأخير في مقديشو، وقد أشاد المسؤولون الصوماليون بمبادرات دولة الإمارات الموجهة للشعب الصومالي في جميع الأحوال والظروف، وتساعد هذه المساعدات الطبية والأدوية الحكومة الصومالية على توفير الرعاية الصحية والعلاجية والعناية اللازمة لمصابي التفجير، بجانب تعزيز قدرات المستشفيات الصومالية على الاستجابة لحالات الطوارئ وعلاج المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.