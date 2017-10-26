مصرع 30 حوثياً بمعارك في تعز وغارات على حرض وميدي

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي عشر غارات على معسكر ألوية الصواريخ الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في جبل عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء. كما طال القصف مجمع الريان، وهو مشروع استثماري قطري قيد الإنشاء، قريب من المعسكر بجبل عطان وتتخذ منه الميليشيات الحوثية مخابئ للأسلحة والذخائر. وقال سكان مجاورون لمنطقة عطان لـ«الاتحاد»، إن القصف الجوي كان عنيفاً ودقيقاً وخلف انفجارات قوية سمع دويها في أرجاء مختلفة بالعاصمة، مشيرين إلى إن الغارات أسفرت عن تدمير عتاد عسكري مخبأ في المواقع المستهدفة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد لنحو ساعة. وذكر مصدر عسكري يمني أن الغارات «استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للميليشيا الانقلابية في جبل عطان».

كما قصفت مقاتلات التحالف هدفاً للميليشيات في منطقة مسورة ببلدة نهم القريبة من صنعاء وتشهد معارك بين الحوثيين وقوات الشرعية منذ أواخر 2015. وقالت مصادر عسكرية في نهم، إن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا جراء الغارة واشتباكات متفرقة مع القوات الحكومية في البلدة التي تقع على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق العاصمة. وأغار الطيران العربي الأربعاء على موقع للمتمردين الحوثيين في بلدة صرواح الواقعة شرق صنعاء وتعد آخر معقل للانقلابيين في محافظة مأرب (شرق).

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت، أن المعارك تواصلت أمس في عدد من المواقع القتالية بصرواح، مشيراً إلى أن قوات الشرعية قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعاً للميليشيات جنوب صرواح ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين. وأضاف أن قوات الشرعية دمرت ليل الثلاثاء منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين في منطقة المشجح شمال شرق صرواح التي تشهد مواجهات منذ 13 شهراً.

وإلى الجنوب من مأرب، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارة على موقع لميليشيات الحوثي في منطقة هجر كحلان ببلدة عسيلان شمال محافظة شبوة (جنوب شرق). وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية بعسيلان لـ«الاتحاد» أن الغارة أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات وتزامنت مع استمرار المواجهات المتقطعة بين الطرفين في منطقة طوال السادة المجاورة. إلى ذلك، أفشلت قوات الشرعية أمس الأربعاء هجوماً للميليشيات على معسكرها في منطقة السلان ببلدة المصلوب في محافظة الجوف (شمال شرق)، حيث استمرت الاشتباكات بشكل متقطع في عدد من جبهات القتال الداخلية.