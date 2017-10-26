وزيرة داخلية سابقة تتحدى أردوغان بحزب جديد

عواصم (وكالات)
شكلت وزيرة الداخلية التركية السابقة ميرال أكسينر، وهي من أبرز شخصيات الحركة القومية بالبلاد، أمس، حزباً سياسياً جديداً باسم «إيي» أي (الحزب الصالح)، ويهدف إلى مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2019، ما يشكل ثاني تحد للأخير خلال يومين بعد أن دعاه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو بإجراء الانتخابات المحلية مبكرة بدلاً من مارس 2019.
وأسست أكسينر (61 عاماً) حزب «إيي» مع مجموعة برلمانيين انفصلوا عن الحزب القومي التركي العام الحالي. وقد أغضب أعضاء الحزب الجديد، الدعم الذي قدمه الحزب القومي للرئيس أردوغان في استفتاء الدستور الذي يزيد من صلاحيات الرئيس.
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