بدء تطبيق قواعد أمنية جديدة على المسافرين لأميركا



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 عواصم (وكالات) أعلنت شركات طيران إقليمية ودولية، أن إجراءات أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب، ستسري اعتباراً من اليوم على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة، وذلك امتثالاً لمتطلبات حكومية الغرض منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات. وقالت الشركات إن الإجراءات الجديدة قد تشمل مقابلات أمنية وجيزة مع الركاب عند بوابات الفحص أو بوابات صعود الطائرات، الأمر الذي أثار قلقاً من تأخر الرحلات وتمديد وقت إجراءات السفر، وستؤثر القواعد على 325 ألف راكب على متن نحو ألفي رحلة تجارية تصل يومياً إلى الولايات المتحدة، وعلى 180 شركة طيران تعمل من 280 مطاراً في 105 دول، ذكر مسؤولون حكوميون أمس الأول، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر، في حين تستأنف استقبال لاجئي دول أخرى، وحتى نهاية 2016، كان الرأي الأمني الاستشاري شرطاً لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون بهذه الدول وطبقاً لمذكرة وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضاً آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشرة تعتبرهم الولايات المتحدة «عديمي الجنسية».