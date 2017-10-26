راخوي: «التدخل» الرد الوحيد على انفصاليي كتالونيا

مدريد (وكالات)

أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي خلال جلسة لمجلس النواب أمس، أن قرار حكومته بالتدخل في كتالونيا بتعليق الحكم الذاتي وإجراء انتخابات محلية مبكرة، هو «الرد الوحيد الممكن» على مساعي الإقليم للانفصال عن البلاد، وقال راخوي، «أولا، من الضروري استعادة سيادة القانون، لذلك فعّلنا المادة 155 من الدستور (التي تحد من الحكم الذاتي في كتالونيا)، ومن ثم إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، مع كل الضمانات التي تجنبنا هذا الوضع المؤسف، الذي رأيناه خلال الاستفتاء»، داعياً إلى «استعادة التعايش الطبيعي في كتالونيا بعدما تم تدميره» وكذلك لمنع تدهور الوضع الاقتصادي.

من جهته، قرر رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بوجديمون، عدم إلقاء بيان كان منتظراً له في مجلس الشيوخ الإسباني بمدريد بشأن مساعي الإقليم للانفصال، وكان من المقرر أن يرد بوجديمون في بيانه على الإجراءات التي تعتزم مدريد القيام بها ضد حكومة كتالونيا، وخير مجلس الشيوخ بوجديمون بين إلقاء بيانه اليوم في لجنة المجلس المعنية بالإجراءات، التي ستتخذ ضد حكومة كاتالونيا المحلية، أو خلال جلسة المجلس المقررة غداً، وكان من المتوقع في كلتا الحالتين أن يكون هناك سجال ساخن بين بوجديمون وراخوي.