تونس: اعتقال رجل وامرأة بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 ساسي جبيل (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تمكن وحداتها الأمنية من إلقاء القبض على رجل وامرأة بعد التأكد من شبهة انتمائهما إلى تنظيم إرهابي وتمجيده عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأفادت الوزارة في بيان أمس أن وحدات الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت(شمال) قامت بإيقاف رجل وامرأة من مدينة رأس الجبل بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيده عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاطلاع على حساب «فيسبوك» والبريد الإلكتروني لكل منهما. وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية أذن بإحالتهما على القطب القضائي بتونس لمزيد التحري بشأنهما.