المغرب: تفكيك خلية داعشية خططت لعمليات إرهابية

الرباط (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك «خلية إرهابية خطيرة» في فاس (وسط)، تضم أربعة أشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «إن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر (الداعشي)، تحت تأثير الإصدارات الدعائية لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في مدينة فاس «من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات»». وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت «عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وبدلة عسكرية، ومخطوطات تحرض على (الجهاد)، وتمجد ايديولوجية (داعش)، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية». وتأتي الاعتقالات التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، بعد عشرة أيام من تفكيك خلية أخرى متمركزة في فاس أيضاً مع فروع في مدن أخرى هي مكناس والدار البيضاء والخريبقة.