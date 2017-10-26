30 ألف كردي نزحوا من «الطوز» و15 ألفاً رجعوا للموصل



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 بغداد (وكالات) قالت منظمات إغاثة أمس، إن نحو 30 ألف كردي نزحوا عن مدينة طوزخورماتو المتعددة الأعراق في محافظة صلاح الدين والتي تتاخم جنوب كركوك، حيث اشتعلت التوترات الطائفية والعرقية بعد أن سيطرت القوات العراقية عليها فيما عاد 15 ألفا و277 نازحاً خلال اليومين الماضيين إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى. وقال مسؤولون من منظمتي إغاثة دولية لرويترز أمس، إن معظم النازحين من طوزخورماتو يقيمون في العراء وفي حاجة لمساعدات عاجلة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة نسبة كبيرة من النازحين خلال اليومين الماضيين إلى مناطقهم المحررة في ساحلي الموصل الأيمن والأيسر والأقضية والنواحي والقصبات التابعة لنينوى. وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير إن «مخيمات الوزارة في شرق الموصل وجنوبها شهدت عودة 15 ألفاً و277 نازحاً خلال اليومين الماضيين إلى مناطق سكناهم في نينوى». وأشار إلى أن «كثيرا من الأحياء التي تمت إعادة الخدمات إليها شهدت عودة للسكان».