باسل الخطيب (السليمانية)
كشف قيادي كردي لـ«الاتحاد»، أمس، عن وجود اتفاق ضمني بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق على بدء حوار من دون «شروط تعجيزية»، وفي حين رجح تشكيل وفدين رسمي ومعارض لمفاوضة بغداد، أكد أن المعارضة «لن تتمكن» من فرض حكومة الإنقاذ الوطني، وأن الحزب الديمقراطي سيعلق منصب رئاسة الإقليم لمنع وصول آخر له.
وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد في حديث لـ«الاتحاد»: «إن الفرص «تتزايد لبدء حوار جدي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من دون شروط تعجيزية لمعالجة الملفات الخلافية، بعد أن ألغت بغداد شرطها بشأن الاستفتاء»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي «أعلن عن كون الاستفتاء أصبح من الماضي بعد أحداث كركوك، في إشارة إلى عدم إصراراه على ضرورة إعلان أربيل إلغاءه، مما يرفع الحرج عن القيادة الكردية التي مررت الاستفتاء على الرغم من كل شيء».
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وبخصوص الدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد أسسرد أن الأطراف التي تطرحها «محقة لكن من الصعب جداً الجزم بقدرتها على فرضها»، معرباً عن اعتقاده أن الديمقراطي «سيمنع وصول أي شخص آخر لسدة الرئاسة، وربما عمد لتعليق المنصب، لأنه يواجه مشكلة تحديد البديل، وضغط الشارع».
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