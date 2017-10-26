إسرائيل تقر بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، جمال إبراهيم (عواصم)

أقرت السلطات الاحتلال أمس، توسعة كبرى في جيب استيطاني في قلب حي فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة، وأصدرت تصاريح بناء 176 وحدة سكنية جديدة. وقالت متحدثة باسم بلدية القدس، إن لجنة التخطيط بالمدينة أقرت الخطوة التي سرعان ما أدانها الفلسطينيون، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي. وستزيد الوحدات الجديدة عدد المنازل لثلاثة أمثالها تقريباً في مستوطنة نوف تسيون التي تضم حالياً 91 وحدة سكنية وتحيط بها بيوت فلسطينية في حي جبل المكبر. وتقع المنطقة على أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها، بينما يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءاً من دولتهم بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية. وقال رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان عن توسيع المستوطنة، إن إسرائيل توحد القدس من خلال إجراءات على الأرض.

من جانب آخر، اقتحمت جرافات الهدم الإسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، قرية العراقيب بمنطقة النقب جنوب فلسطين، وهدمت بيوتها وشردت عائلاتها. واستنكر السكان هذه السياسية التي وصفوها بأنها «ظالمة وحاقدة وعنصرية»، مطالبين جميع الجهات المسؤولة العمل على إنقاذ البيوت من شبح الهدم والحفاظ على الأرض والمسكن من الضياع. ووصف واصل أبو يوسف عضو منظمة التحرير الفلسطينية خطط التوسع الاستيطاني في حي جبل المكبر بأنها «تحد لجميع دعوات المجتمع الدولي» لوقف البناء الاستيطاني. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لدى استقباله برام الله وزير خارجية رومانيا ثيودور مليسكانو، إن الاستيطان الإسرائيلي يدمر حل الدولتين ويقضي على أي فرصة للسلام بالمنطقة، مندداً بتصاعد انتهاكات الاحتلال خاصة استمرار التوسع الاستيطاني. وطالب الحمد الله رومانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لدعم حل الدولتين. إلى ذلك، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس، دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير بين «فتح» و«حماس» برعاية مصرية، والذي أعلن في 12 أكتوبر الحالي، ووصفه بالإنجاز. جاء ذلك أثناء اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي «لحماس» إسماعيل هنية مع العاهل الأردني. وأكد هنية خلال الاتصال رفض حركته لمبدأ «الأردن وطن بديل للفلسطينيين».