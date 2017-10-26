الأردن: السجن لخمسة مدانين بالترويج لداعش

عمان (أ ف ب)

حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية أمس على خمسة أردنيين بالسجن لفترات راوحت بين عامين وثلاثة أعوام بعد أدانتهم بتهم راوحت بين «الترويج» و«محاولة الالتحاق» بتنظيم داعش الإرهابي، وحكمت المحكمة في جلسة علنية على اثنين من المتهمين هما معلم مدرسة ورب أسرة بالأشغال الشاقة عامين بعد أدانتهما بالترويج لأفكار جماعة التنظيم الإرهابي، كما حكمت على اثنين من المتهمين الشبان بالأشغال الشاقة عامين بعد أدانتهما بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وحكمت أيضا المحكمة على متهم خامس بالسجن ثلاثة أعوام بعد ادانته بتهمة محاولة الالتحاق بالتنظيم. وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب، واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش وجبهة النصرة أو المنضمين اليهما، وشدد الأردن اعتبارا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم، كما شدد منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.