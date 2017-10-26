«وول ستريت جورنال»: ابن سلمان يدفع السعودية نحو مزيد من التسامح



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 الرياض (وكالات) علّق وزير دولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، ثامر السبهان، على المشاريع التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً، وآخرها كان مشروع «نيوم» العملاق الذي سيمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار. وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس، إن مشاريع المملكة السياسية والاقتصادية تبيّن الفرق بين من يخطط لقوة وطنه وشعبه وبين من يحرق ويقتل ويدمر مقدرات وطنه وشعبه وشعوب المنطقة.من جهتها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يدفع المملكة نحو مزيد من التسامح، متعهداً بإعادة بلاده للإسلام المعتدل، وتحدثت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس، عن جهود ولي العهد السعودي للإصلاح الاقتصادي والمجتمعي داخل البلاد، مشيرة إلى تعهد ولي العهد السعودي، خلال كلمته بمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ببناء مدينة مستقبلية تدفع البلاد نحو القرن الـ21، وكان ولي العهد السعودي قال في كلمته بالمؤتمر: «سنعود إلى ما كنا عليه، إلى التسامح، الإسلام المعتدل المفتوح نحو العالم، نحو كل الديانات وعادات أتباعه»، كاشفاً عن خطة ضخمة لتطوير منطقة تتجاوز مساحتها 25 ألف كيلو متر مربع، أو ما وصفه مقطع فيديو ترويجي بـ«أكثر المشروعات طموحاً في العالم»، وهي المدينة الجديدة التي تدعى «نيوم»، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بنائها 500 مليار دولار، بتمويل من صندوق الثروة السيادية السعودي.