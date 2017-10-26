قرقاش: التفاؤل بالسعودية «تفاؤل بمستقبل المنطقة»

أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «حير التطرف والمتطرفين في خطابه أمس (الأول)»، وكان الأمير محمد بن سلمان قال أمس الأول في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه الرياض، والذي ضم 2500 شخصية من 60 دولة بالعاصمة الرياض، «إن السعودية ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة، وسيعيش المجتمع حياة طبيعية».
وأضاف رداً على سؤال حول أسباب تلك التغييرات التي تعيشها المملكة اليوم «إن مشروع الصحوة لم ينتشر لدينا إلا بعد عام 1979»، مؤكداً أن السعوديين كانوا يعيشون قبل ذلك حياة طبيعية، وقال: «سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وكافة الأديان، لن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة».
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