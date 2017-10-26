اتفاقية تعاون عسكري بين قطر وروسيا

أبوظبي (وكالات)

وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية، أمس على اتفاقيةً حكوميةً للتعاون العسكري بين البلدين. ولم تكشف وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق.

وأعرب وزير الدفاع الروسي، وفقاً لسبوتنيك، عن «أمله في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين»، مشدداً على أمله في «أن تسهم محادثاتنا اليوم في زيادة تعزيز تعاوننا في المجال العسكري المجال العسكري التقني».

وأضاف شويجو أنه سيبحث مع نظيره القطري «القضايا المتعلقة بأمن المنطقة والأمن الدولي، خاصةً في ضوء الأوضاع في سوريا».

وبدوره أشار وزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إلى أن «الزيارة تدل على رغبة الأصدقاء الروس في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع دولة قطر». وأوردت الوكالة أن ممثلي «روس ابورون اكسبورت» الدفاعية الروسية، ووزارة الدفاع القطرية وقعوا على اتفاق إطاري في مجال التعاون العسكري، دون التعرض إلى تفاصيله، أو مضمونه.