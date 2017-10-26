اجتماع طارئ لـ «بني هاجر» غداً لبحث سحب جنسية الشيخ شافي

أبوظبي (العربية.نت)

كشفت مصادر «العربية.نت» عن دعوة الشيخ شافي بن سالم آل شافي نيابة عن قبيلة بني هاجر، لاجتماع طارئ لأفراد قبيلة قحطان، بعد سحب الجنسية القطرية التعسفي من شيخ شمل القبيلة الشيخ شافي بن ناصر آل شافي والحجز على ممتلكاته، حيث سيقام هذا الاجتماع في جوف قبيلة بني هاجر على خط الدمام الرياض السريع، مساء غد الجمعة.

يأتي ذلك في وقت تساءلت فيه هيئات حقوق الإنسان العربية والدولية عن سبب إسقاط الجنسية، التي تعتبر حقاً مكفولا لكل إنسان، وانتهاكا صارخاً للحقوق. وجاء إسقاط قطر للجنسية بعد استنكار شيخ قبيلة بني هاجر سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الشيخ شافي الهاجري أوضح في تصريح سابق لـ «العربية.نت»، أن خبر سحب جنسيته ورده بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رمضان الماضي مع شيوخ القبائل.

وأضاف أن قبيلة بني هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم، وأكد آل شافي أنه يملك الجنسية السعودية وولاءه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في حين دعا قطر إلى العدول عن تغريدها خارج السرب، مشدداً على ضرورة تكاتفها مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على لم الشمل.