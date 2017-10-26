على بريطانيا اتخاذ موقف أكثر حسماً حيال قطر

دينا محمود (الاتحاد)

«في غمار الأزمة التي تضرب الشرق الأوسط حالياً، على بريطانيا تذكر من هم أصدقاؤها الحقيقيون، وقطر ليست من بين هؤلاء»، عبارة مدوية يستهل بها الكاتب البريطاني كون كوجلين مقالاً وجه فيه وابلاً من الانتقادات للنظام القطري، وكذلك للسياسة التي تنتهجها المملكة المتحدة، حيال الأزمة التي تعصف بمنطقة الخليج، جراء تعنت هذا النظام ورفضه الاستجابة للمطالب المُحقة المطروحة عليه من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

ويقول كوجلين، إنه يجدر بالمملكة المتحدة، مع دنو موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أن تحدد أي الدول التي تتبنى سياساتٍ وتوجهات تتوافق مع مصالحها، وتلك التي تتخذ مواقف عدائية. ويشير في هذا السياق إلى أنه «بدلاً من أن تعرض (لندن) بيع مقاتلات من طراز/‏‏يوروفايتر/‏‏ للقطريين، سيخدم مصالحها بشكلٍ أكبر بكثير أن تطور العلاقات القوية وطويلة الأمد القائمة بالفعل بينها وبين دولٍ مثل المملكة العربية السعودية».

ويستعرض الكاتب المخضرم في مقاله بعنوان «لا يمكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة الأيدي حيال قطر»، الذي نشرته صحيفة «دَيلي تليجراف» ذات توجهات يمين الوسط، الفوائد التي ستعود على بلاده من المضي على هذا الطريق، في ضوء أن السعودية تشهد «ثورةً اقتصادية واجتماعية تُعرف باسم رؤية 2030، والتي يقودها ولي العهد المفعم بالحيوية الأمير محمد بن سلمان». ويشير كوجلين إلى أن هذه الرؤية تفتح الباب أمام الشركات البريطانية لإبرام «العديد من الصفقات المربحة».

ولكن الكاتب يرى أن قدرة المملكة المتحدة على تحقيق منافع مثل هذه، تعتمد على قدرة «الحكومة (البريطانية) على الاختيار - مثلما فعل الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب - بين دول صديقة لنا مثل السعودية، وأخرى ليست كذلك» في إيماءة لا تخفى لقطر بطبيعة الحال.