  • الخميس 06 صفر 1439هـ - 26 أكتوبر 2017م

رئيس «بي إن سبورت» يرفض الإفصاح عن التفاصيل للصحفيين

مصادر فرنسية: التحقيقات حول شبهات فساد الخليفي لا تزال مستمرة
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تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

أبوظبي (وكالات، موقع 24)

أكدت مصادر فرنسية أمس الأربعاء، أن التحقيق مع رئيس قنوات «بي إن سبورت» القطرية، ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، المتهم بدفع رشى للحصول على حقوق بث كأس العالم، امتدت لساعات، وأن التقارير تشير إلى أن التحقيقات حول شبهات الفساد لا تزال مستمرة.

وكان قد أكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، أندريه مارتي، قبل بدء استجواب الخليفي، أنه سيستمر لعدة ساعات «بسبب الأمور المتعلقة بالترجمة والعديد من الأسئلة».

وخرج رئيس قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، لمواجهة الصحافة المتواجدة أمام مقر المدعي العام السويسري واكتفى بالقول «وصلت هادئاً.. وها أنا أخرج هادئاً»، مشيراً إلى أنه لا يملك شيئاً ليخفيه، دون أن يفصح عن كافة تفاصيل التحقيقات.

وأشار صحافي وكالة الأنباء الأميركية (إيه بي)، السويسري غراهام دونبار، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إلى أن حراس مبنى المدعي العام السويسري والعاملين به قد رحلوا، ولكن التحقيقات مع ناصر الخليفي، سارت داخل أبواب مغلقة. وكان الخليفي (43 عاماً) وصل صباحاً إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن في 12 أكتوبر أنه يشتبه في أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، جيروم فالكه، حصل على «امتيازات» من الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم 2026 و2030. ويخضع فالكه، الذي كان الساعد الأيمن لسيب بلاتر عندما كان رئيساً لفيفا، للتحقيقات أيضاً. ... المزيد
     
 