ندوة «قطر والإخوان ورعاية الإرهاب» تعقد في باريس اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينعقد في باريس اليوم ندوة بعنوان «قطر والإخوان ورعاية الإرهاب»، يشارك بها عدد كبير من السياسيين والكتاب والصحفيين الأوروبيين وغيرهم من المهتمين ببحث سبل مكافحة الإرهاب والدور القطري الداعم والممول للإرهابيين في أوروبا.

وأوضح منظمو الندوة في بيان أنه منذ بداية تنامي وتفاقم دور قطر على المسرح الإقليمي والدولي في نهاية سنوات التسعينيات، انخرطت هذه الإمارة الغازية، الحليف للولايات المتحدة، في تشجيع التيارات الإسلاموية، وذلك بدعمها بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، في دول «الربيع العربي». وأضافوا «لقد ظلت قطر دائماً محل اتهام بالتواطؤ والتساهل في وقف عمليات تمويل صناديق خاصة للمنظمات الإرهابية. وهي اتهامات ظلت تنفيها بشدة وبعناد».

وتشتمل الندوة على ثلاث جلسات الأولى ستكون تحت عنوان «الجهادية والإخوان.. نفس الخطر» وسيتحدث فيها كل من مارتين غوزلان، صحفية في مجلة «ماريان»: وستتناول المصير المخبأ للنساء من طرف الإخوان، فيما ستتحدث آن كليمانتين لاروك، أستاذة محاضرة في العلوم السياسية، خبيرة معتمدة لدى المحاكم عن «ما العمل». كما سيتناول ميخائيل برازان، وثائقي وكاتب موضوع الإخوان بين الأمس واليوم. كما سيتحدث رزق شحاتة، ممثل الأقباط في مصر عن الفترة من اغتيال السادات إلى جرائم سيناء.

أما الجلسة الثانية، فستكون بعنوان «عصب الإرهاب.. الحرب»، ويتحدث فيها ديفيد روغوليه روز، دكتور في العلوم السياسية، واستشاري، عن الجغرافية السياسية للخليج. كما سيتناول جورج مالبرينو، صحفي وكاتب عن من يمول حقيقة الإرهاب؟، فيما سيتحدث إيمانويل رازافي، كبير معلقين وكاتب، عن «وجهي قطر الاثنين».

وستتركز الجلسة الثالثة على «محاربة الجهادية بأي سلاح؟» والتي سيتحدث خلالها جان ميشل فوفيرج: القائد السابق لقوات نخبة الشرطة الفرنسية RAID، ونائب: عن دواعي الاستعانة بوحدات النخبة، فيما سيتناول كلود مينوكيه، استشاري وخبير: الاستخبارات التي لا غنى عنها.