حراك جديد.. في اقتصادات آسيا والباسيفيك

آلان بولارد*

مع وضوح الأمور بعد أن أثار صندوق النقد والبنك الدوليان الآمال خلال اجتماعاتهما السنوية، في العاصمة واشنطن، بأن انتعاش النمو الذي طال انتظاره قد بدأ الآن يتجسد، تلقى الاقتصاد العالمي أيضاً أخباراً تحظى بترحيب كبير من الجانب الآخر من العالم مؤداها حدوث تحول هناك أيضاً. وخلال اجتماع في مدينة «هوي آن» الساحلية في وسط فيتنام، أكد وزراء مالية الدول الـ21 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «آبيك»، أن التوقعات تدعو للتفاؤل بالفعل.

وخلافاً للاجتماعات السابقة التي كانت أقل تفاؤلًا، قدم وزراء المالية، الذين تمثل يلدانهم 40% من سكان العالم واقتصاداتهم 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، صورة من تراجع المخاطر السلبية، وارتفاع معدل النمو، وتوقعات مشجعة في المدى القريب.

وتشير الثقة الاقتصادية، التي تعززها تقييمات مواتية للبيانات من داخل المنطقة، إلى أن الانتعاش الذي دام عقداً من الزمن من الأزمة المالية العالمية قد وصل إلى نقطة تحول مشروعة، على رغم مخاطر السوق.

والأمر الأقل وضوحاً هو إلى متى ستستمر هذه الظروف، وإلى أي درجة يمكن استمرار الانتعاش من دون حدوث بعض التغييرات الهيكلية الرئيسة التي تمس لب ما يجعل «آبيك» هي المحرك للاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيسعى قادتها إلى معالجته خلال قمتهم المقرر عقدها الشهر القادم في مدينة «دا نانج» الفيتنامية، التي تبعد 30 ميلاً عن «هوي آن».

فما الذي يقود هذا التحول؟ هناك عامل رئيس يتمثل في انتعاش النمو التجاري في المنطقة بعد عدة سنوات من التراجع غير المعهود، مدعوماً بالاستهلاك بين الشرائح الآخذة في الاتساع من الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة مثل الصين والمكسيك وفيتنام.