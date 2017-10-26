  • الخميس 06 صفر 1439هـ - 26 أكتوبر 2017م

هناك انتعاش للنمو التجاري في المنطقة بعد عدة سنوات من التراجع غير المعهود، مدعوماً بقوة الاستهلاك بين الشرائح الآخذة في الاتساع من الطبقة المتوسطة

حراك جديد.. في اقتصادات آسيا والباسيفيك
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تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

آلان بولارد*

مع وضوح الأمور بعد أن أثار صندوق النقد والبنك الدوليان الآمال خلال اجتماعاتهما السنوية، في العاصمة واشنطن، بأن انتعاش النمو الذي طال انتظاره قد بدأ الآن يتجسد، تلقى الاقتصاد العالمي أيضاً أخباراً تحظى بترحيب كبير من الجانب الآخر من العالم مؤداها حدوث تحول هناك أيضاً. وخلال اجتماع في مدينة «هوي آن» الساحلية في وسط فيتنام، أكد وزراء مالية الدول الـ21 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «آبيك»، أن التوقعات تدعو للتفاؤل بالفعل.

وخلافاً للاجتماعات السابقة التي كانت أقل تفاؤلًا، قدم وزراء المالية، الذين تمثل يلدانهم 40% من سكان العالم واقتصاداتهم 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، صورة من تراجع المخاطر السلبية، وارتفاع معدل النمو، وتوقعات مشجعة في المدى القريب.

وتشير الثقة الاقتصادية، التي تعززها تقييمات مواتية للبيانات من داخل المنطقة، إلى أن الانتعاش الذي دام عقداً من الزمن من الأزمة المالية العالمية قد وصل إلى نقطة تحول مشروعة، على رغم مخاطر السوق.

والأمر الأقل وضوحاً هو إلى متى ستستمر هذه الظروف، وإلى أي درجة يمكن استمرار الانتعاش من دون حدوث بعض التغييرات الهيكلية الرئيسة التي تمس لب ما يجعل «آبيك» هي المحرك للاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي سيسعى قادتها إلى معالجته خلال قمتهم المقرر عقدها الشهر القادم في مدينة «دا نانج» الفيتنامية، التي تبعد 30 ميلاً عن «هوي آن».

فما الذي يقود هذا التحول؟ هناك عامل رئيس يتمثل في انتعاش النمو التجاري في المنطقة بعد عدة سنوات من التراجع غير المعهود، مدعوماً بالاستهلاك بين الشرائح الآخذة في الاتساع من الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة مثل الصين والمكسيك وفيتنام.

وقد أدى التكامل الأكثر عمقاً بين اقتصادات دول «آبيك» إلى خلق روابط تسمح للصناعات الأساسية في مجالات مثل الزراعة والسيارات والطاقة وسلاسل الإنتاج والإمداد التي تدعمها، ومئات الملايين من فرص العمل التي توفرها في منطقة آسيا والباسيفيك، بأن تستفيد من الفرص التجارية الجديدة. ... المزيد
     
 

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