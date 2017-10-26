البيت الأبيض.. ونفوذ الجنرالات

في معرض دفاعه عن رئيسه، هاجم جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، النائبة الديمقراطية فريدريكا ويلسون (عن ولاية فلوريدا)، ووصفها بشكل ساخر ب«البرميل الفارغ». وكذلك نبهت المتحدثة باسم البيت الأبيض «سارة هاكابي ساندرز» الصحفيين لعدم انتقاد كيلي (أو انتقاد تشهيره بويلسون).
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه «بدلاً من الانسحاب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «سارة هاكابي» إن كيلي كان لديه ما يبرر اتهامه للنائبة بأنها استغلالية، على رغم خطئه بشأن بعض الحقائق. و«كما نقول في الجنوب: فكلها قبعات ولا توجد ماشية» (بمعنى الكلام كثيراً وعدم القيام بأي شيء)، بحسب ما قالت ساندرز عن ويلسون! وهي أميركية أفريقية معروفة بارتدائها قبعات رعاة البقر ذات الألوان الزاهية. وحاولت المتحدثة أيضاً تحويل النقاش بعيداً عن عدم دقة كيلي في حديثه عن النائبة للتركيز بدلاً من ذلك على مسألة نزاهته الشخصية.
وقالت: «إذا كنت ترغب في الدخول في سجال مع جنرال مشاة البحرية الحاصل على أربع نجوم، فأعتقد أن هذا أمر غير مناسب للغاية».
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وقد عبر «جاك تابر»، من شبكة «سي إن إن»، عن ذلك بشكل صحيح عند ظهوره بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، حيث قال «عندما أشار صحفي قبل دقائق إلى أن كيلي يخالف الحقيقة في كلمته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز شيئاً من أكثر الأمور الصادمة التي سمعتها من هذا المنبر، فقد أشارت إلى أن الصحفيين لا يمكنهم توجيه أسئلة للجنرالات». وأضاف «هذا ليس ما نفعله هنا في الولايات المتحدة». غير أن ترامب جعل تغيير القيم والمؤسسات الديمقراطية سمة من سمات رئاسته.
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وفي رأيي أنه ينبغي أن يتم استبدال كيلي بشخص يفهم فعلياً الحكم الديمقراطي، وقادر على التعامل مع الأخبار السيئة والنقد الصادق للرئيس. وفي المستقبل، على الكونجرس العمل للحد من النفوذ العسكري الزاحف. ويتعين عليه أيضاً أن يبدأ بمنع الجنرالات من العمل كمدنيين في البيت الأبيض.
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»