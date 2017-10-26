اختتام أسبوع اللغة العربية

دبي (الاتحاد)

أنهت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الأسبوع السنوي الخامس للغة العربية، في الفترة (18- 24) أكتوبر. وخصصت المؤسسة أسبوع اللغة العربية للاحتفاء بإرث اللغة العظيم، وبمكانتها ودورها المهم في تعزيز الهوية، وقد تزامن أسبوع اللغة العربية مع احتفاء المؤسسات التعليمية باللغة العربية في مختلف أنحاء الدولة. وقد شارك في هذه الفعاليات أكثر من 118 طالباً، واشتملت فعاليات أسبوع اللغة العربية على جلسات وورش عمل تفاعلية مسلية، قدمها مؤلفون من الإمارات والعالم العربي، من أبرزهم أمل الحمد، وسحر نجا محفوظ، وخديجة القدسي، علي عبدالعال.