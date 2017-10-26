البصري وأخريف والجواهري في دار الشعر بمراكش

محمد نجيم (الرباط)

تفتتح، اليوم الجمعة، دار الشعر في مراكش برنامجها الثقافي بلقاء شعري، يجمع بين عدد من الأسماء الشعرية المغربية، من بينها الشاعر والمترجم المهدي أخريف، والشاعرة عائشة البصري، والشاعر عبد الرفيع الجواهري (رئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب)، إضافة إلى الشاعر والروائي والإعلامي عدنان ياسين الذي يدير اللقاء.

وقد جرى افتتاح دار الشعر بمراكش يوم 16 سبتمبر 2017، بناءً على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتفتح دار الشعر بمراكش، منذ تأسيسها، أبوابها أمام الزوار والباحثين والمثقفين والكتاب والشعراء وجمهور المدينة، للزيارة والاطلاع على مكتبة «الديوان المغربي». وتشكل فقرة «نوافذ شعرية» إحدى فقرات البرنامج الثقافي للدار، والذي سيتواصل خلال الأشهر المقبلة، من خلال استقبال واستضافة رموز وأسماء شعرية ونقدية.