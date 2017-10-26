انطلاق «الأيام الثقافية الإماراتية» في بيلاروسيا

مينسك (وام)

بدأت في العاصمة البيلاروسية مينسك فعاليات «الأيام الثقافية الإماراتية». وقال يوري بوندار وزير الثقافة البيلاروسي، خلال حفل الافتتاح الرسمي: «إن تنظيم «الأيام الثقافية الإماراتية» يأتي كجزء من الاحتفال بالذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا». من جهته، أعرب أحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، عن ثقته بأن تنظيم «الأيام الثقافية الإماراتية» يؤكد مجدداً الاهتمام القوي لدولة الإمارات وبيلاروسيا بالصداقة المخلصة بين الدولتين والقائمة على الشراكة والتعاون.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها تراث تاريخي غني ومتنوع، وهذه الفعاليات تمثل فرصة للضيوف للتعرف إليها خلال الأيام القليلة المقبلة.